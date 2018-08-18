يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) غدا أداء الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (3592) طالبً وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان خلال الفترة الثانية في مادة الاقتصاد بإجمالي عدد (7308) طالبًا وطالبة.

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة على استمرار سير الامتحانات طبقًا للجداول المعلن عنها سلفًا والتي تنتهي في يوم الاثنين الموافق 20/8/2018 الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، وأن هذا اليوم هو أخر أيام امتحانات الثانوية العامة ولا تُعطل فيه أعمال الامتحانات علي جميع مستوياتها.