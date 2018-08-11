بدأ اليوم السبت، طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء، امتحانات الدور الثاني في 6 مراكز بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد.

قالت ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي في لجنتين بالعريش، ولجنتين بالشيخ زويد تضم طلبة الشيخ زويد ورفح بحى الكوثر، ولجنتين في بئر العبد ورمانة، تضم طلبة رمانة وبالوظة ودائرة بئر العبد.

وأضافت "مرتجى" أنه تم عمل ثلاث استراحات للمراقبين بالمحافظة، الأولى في العريش والثانية في بئر العبد والثالثة بالشيخ زويد، مع توفير جميع سبل الإعاشة الراقية للملاحظين بما يتماشى مع طبيعة محافظة شمال سيناء، على غرار ما تم في امتحانات الدور الأول.

وتابعت أن عدد الطلاب الذين يحق لهم الامتحان 456 طالب وطالبة من مختلف لجان المحافظة، ويتغير العدد مع كل مادة بشكل يومي، وذلك بحسب المواد التي ينوى الطالب الامتحان بها، لتغيبه في الدور الأول أو إخفاقه في الاجتياز.