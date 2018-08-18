قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، والدكتور عماد كاظم نائب رئيس البعثة العيادات الطبية المركزية بالمدينة المنورة، أجريا جولة تفقدية اليوم لعيادات البعثة الطبية؛ لمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى التأكد من وجود الأطباء.

وذكرت الوزارة، في بيان: يأتي هذا في إطار تكليف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة أعمال البعثة وتوفير كافة الرعاية الطبية للحجاج المصريين.

وأوضح مجاهد أن الجولة شملت تفقد سير العمل بالعيادات المركزية، والتاكد من وجود الفرق الطبية بالعيادات، إضافة إلى مراجعة الخطة الطبية الموضوعة بجانب خطة التنسيق مع المستشفيات السعودية لاستقبال الحالات المرضية.

وأشار مجاهد إلى أن السبكي عقد اجتماعا بحضور قيادات البعثة بالمدينة، لمناقشة خطة تفويج أعضاء البعثة الطبية من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، إضافة إلى عرض أعمال وإنجازات البعثة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن العيادات المركزية للبعثة بالمدينة المنورة قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 5 آلاف حاج مصري حتى الآن.