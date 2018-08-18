انتقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، تحذيرات أمريكية لبلاده من شراء معدات عسكرية من روسيا، وجاءت تصريحاته بعد يوم من تحذير مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في آسيا والمحيط الهادئ راندال سكريفر، أثناء زيارة مانيلا، للحكومة الفلبينية من شراء معدات عسكرية من روسيا ، قائلا: "إن هذا ليس شيئا مفيدا للتحالف بين الولايات المتحدة والفلبين"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال "دوتيرتي"، خلال كلمة وجه حديثه فيها للولايات المتحدة "من أنتم لكي تحذرونا؟! هل هذه طريقة تعاملون بها حليفا؟" حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، وأردف قائلا "هل تريدون أن نكون معكم طوال الوقت".

وطلب الرئيس الفلبيني من "مسؤولين أمريكيين الجلوس معه وتفسير سبب معارضة واشنطن حصول الفلبين على غواصات من روسيا"، وانتقد منع واشنطن تحديث معدات الجيش الفلبيني، وقيامها بإعطاء مانيلا معدات عسكرية مستعملة أو مجددة.

يذكر أن "دوتيرتي" لجأ في الفترة الأخيرة إلى تقليص تحالف بلاده طويل الأمد مع واشنطن عقب انتقاد الرئيس السابق باراك أوباما للحرب التي خاضها الرئيس الفلبيني ضد المخدرات في بلاده، وسعى لبناء تحالفات دبلوماسية واقتصادية مع روسيا والصين.