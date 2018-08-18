عاد الفنان محمد رمضان، ليثير الجدل من جديد، ولكن هذه المرة ليس من خلال فيديوهات "يوتيوب" ولكن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهًا رسالة لمنتقديه مفاداها "مش مهم تفهموا خطواتي".

ونشر رمضان صورة له وعلى وجهه قناع بجانب سيارته، معلقًا: "مش مهم كل الناس تفهم خطواتك وتُقدر إصرارك.. المهم أنك واثق في خطواتك ومكمل في طريقك ولا ترى إلا نجاحك وهدفك".

وانهالت العديد من التعليقات على الصورة، التي لاقت تفاعل وانقسام بين متابعي "رمضان" بين مؤيد ومعارض لطريقة تعامله مع الجمهور ومحتوى رسائله، وتصرفاته.