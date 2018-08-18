افتتح اللواء جمال الدين الرشيدي مدير أمن البحيرة، اليوم، يرافقه المحاسب فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، معارض لحوم عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة بعدد من المنافذ بمدينتي كفر الدوار وأبو حمص، تحت رعاية اللولء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالاشتراك مع جمعية حماية المستهلك بالبحيرة، وبعض المحلات.

وأكد رئيس الغرفة التجارية، أن تلك المعارض تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن لارتفاع الأسعار، بالاضافة لتقديم سلع غذايية جيدة بعيدا تماما عن الغش التجاري، مضيفًا أن المعارض تقام على مدار أيام العيد، ويباع كيلو اللحوم البلدي بها بسعر 85 جنيها.