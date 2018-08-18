تفقد المستشار عمر مروان، وزير الدولة للمجالس النيابة رئيس بعثة الحج مخيمات حجاج القرعة، علي صعيد جبل عرفات قبل يومين، من أداء الركن الأعظم للإطمئنان علي الخدمات المقدمة للحجاج.