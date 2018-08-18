بدأت مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير الامن، اليوم السبت، مبادرتها الثانية لتخفيض الأسعار تحت شعار "تحيا مصر .. معًا من أجل التنمية"، وذلك بمركزي دسوق وقلين، بعد أن جرى تسيير سيارات أمس بمركز كفر الشيخ، وأشرف عليها اللواءين ناصر رشاد، ناب مدير الأمن، ومحمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وشملت المبادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، فضلاً عن اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك بأنواعها، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 إلى 30%، بالتنسيق مع "السلسلة التجارية فيرست تيم"، التي شاركت بـ15 سيارة محملة بالسلع الغذائية واللحوم، وأسماك مصر، شاركت بـ3 سيارات محملة بالأسماك، تحت إشراف الغرفة التجارية، وتُحمل السلع الغذائية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والعسل، والجبن، والصلصة والبقوليات، وحتى المنظفات، وغيرها على سيارات تحمل "لوجو" المبادرة ، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وشهدت المبادرة شهدت في يومها الثاني، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وذلك لانخفاض الأسعار، وعبر المواطنون عن سعادتهم بوجود سلع مخفضة مقدمين الشكر لوزارة الداخلية ومديرة الأمن على المبادرة التي تقيهم من جشع التجار.