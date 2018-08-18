نعى الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقال محيي الدين، يوم السبت: "فقد العالم رجلاً آمن بمبادئ السلام والأسس العادلة للتعايش بين الناس ومواجهة نوازع وأسباب الكراهية و العنف و الصراعات. رجل عمل بهذه المبادئ ودافع عنها حتى آخر يوم في حياته، وجعل من القضاء على الجهل بالمعرفة، والتصدي للتعصب بالتسامح، و مقاومة التحيّز والعنصرية بمد يد العون و المساعدة للمستضعفين أولويات لعمله حتى آخر لحظة في حياته".