أتاح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، نتيجة طلاب نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2018 /2019.

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وكان الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرح بأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني للعام الدراسي 2018/2017.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني أن مؤشرات النتيجة جاءت كالتالي:

أولاً: أعداد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية نظامي الثلاث والخمس سنوات:

• إجمالي طلاب التعليم الصناعي 117 ألف و507 طالاب والزراعي 36 ألف و55 طالبًا، والتجـاري 79 ألف و747 طالبًا، والفندقي 6007 طالب.

إجمالي عام لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني 239 ألف و316 طالبًا.

إجمالي عام لأعداد الطلاب الحاضرين امتحان الدور الثاني 235 ألف و19 طالبًا.

ثانياً: نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفني الثانوي التجاري 92,68 %

التعليم الفني الثانوي الفندقي 93,87%

التعليم الفني الثانوي الزراعي 91,02%

التعليم الفني الثانوي الصناعي 91,38%

بلغت نسبة الإجمالي العام للثلاث سنوات 90.77 %

ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:

بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 96.68%

رابعًا: الإعداد المهني:

بلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) 83.63% .

خامسًا: نسبة نجاح مدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:

التعليم الفني الثانوي التجاري 99.17%

التعليم الفني الثانوي الفندقي 95.03%

التعليم الفني الثانوي الزراعي 95.70%

التعليم الفني الثانوي الصناعي 99.20%

بلغت نسبة الإجمالي العام للخمس سنوات 98.49%.

النتيجة (من هنــــــــا)