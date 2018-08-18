تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مركز شباب الرياض، حيث يضم صالة حورس للأنشطة وقاعة مؤتمرات ومناسبات، وصالة تنس، وصالة حاسب آلي، ومكتبة، ونادى فتاة.

وشهد الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا قدمه أشبال مركز شباب الرياض تضمن عرضاً للكاراتيه والكونغ فو.

كما تفقدا موقع إنشاء نادي الرياض الرياضي بقرية الضبعة على مساحة فدانين.

جاء ذلك بحضور اللواء شكري الجندي، والدكتور خالد الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية الرياضية، ونصر الدين محمود، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمحاسب أحمد الوكيل، القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشبابية والتنفيذية.