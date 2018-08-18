قال المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة منوطة بالدفاع عن الدولة وحماية المال العام داخل وخارج البلاد.

وأضاف خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة استعادت للموازنة العامة حوالي 3 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة، مستدلًا ببعض القضايا مثل قضية "الذهب الكبرى"، والتي تمت فيها مصادرة ربع طن من الذهب والألماس، بالإضافة إلى الحصول على أكثر من 1.6 مليون جنيه في نفس القضية.

وأشار إلى أن الهيئة استعادت بموجب حكم من محكمة الإدارية العليا، مساحة 155 مليون متر مربع، كان مُستولى عليها في وادي النطرون.