ناشدت أسرة الراهب المجرد إشعياء المقاري، المتهم الرئيسي بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار، النائب العام، بتمكينهم وتمكين محاميه من مقابلته، كحق يكفله القانون والدستور.

وقالت الأسرة، في بيان لها: "فوجئنا بما نشر في وسائل الإعلام عن توجيه اتهام له بقتل رئيس دير أبومقار، ما أصابنا بصدمة كبيرة، لما يتم تداوله من معلومات"، مضيفة: "لم نتمكن من مقابلته، للتأكد مما وصفوها بـ(تداعيات الظروف وراء ما يحدث)".

وتابعت الأسرة في بيانها: "نؤكد أننا حاولنا كثيرا مقابلته في مقر احتجازه، ولكن لم نتمكن بمده بالدعم من احتياجات مادية وملابس وأطعمة، والاطمئنان على صحته، وبعد تكليف محامي للدفاع عنه بعد تجديد حبسه احتياطا دون حضور محامى عن أسرته، حاول المحامي لقائه كحق قانوني ودستوري لعقد جلسة مع المتهم، ومعرفة ملابسات القضية حتى يستعد للدفاع عنه، ولكن محاميه أيضا لم يتمكن من مقابلته".

وأشارت الأسرة، إلى أنها أرسلت شكوى وعِدَّة "فاكسات" للنائب العام، حول المخالفة القانونية في حق المتهم، في منعه من لقاء هيئة الدفاع عنه لمساعدته في قضيته.

وناشدت الأسرة النائب العام، عبر بيانها: "نطالب النائب العام النظر إلى أسرته المتألمة التي تعيش في مأساة منذ الإعلان عن اتهامه، والدفاع عنه واجب على الأسرة، فهو في النهاية إنسان، له حقوق المساندة والدعم".