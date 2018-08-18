قال المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الدولة تكسب 80% من القضايا، التي تكون طرفا فيها، وهو ما وفر للموازنة العامة حوالي 3 مليارات جنيه في السنوات الأخيرة.

وأوضح حسين عبده، خلال استضافته بفضائية "إكسترا نيوز"، أن القضايا التي تخسرها الدولة تكون خاصة بالموظفين، الذين يريدون الحفاظ على حوافز وبدلات.

وشدد حسين عبده على أن الهيئة لا تطعن على الأحكام القضائية، التي لا تكسبها الدولة إذا كان المواطن محقًا، حيث توصي الهيئة الجهة الإدارية العليا بتنفيذ الحكم.

وتابع: "لو الحكم صادر لصالح الدولة واستنفذ كل طرق الطعن عليه، يتم تنفيذه".