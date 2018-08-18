قال عادل عبدالعزيز، مستشار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، انتهينا من استعدادات تقديم الأضحيات بمناسبة حلول عيد الأضحى في 56 شادرًا موزعًا على أنحاء الجمهورية كافة.

وأضاف عبدالعزيز، في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مساء اليوم: "تم تجهيز 8100 رأس من اللحوم السوداني الطازح و 2650 رأس خروف حي، بأسعار مخفضة عن تلك الموجودة في السوق، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة حوالي 45 جنيهًا، أما سعر اللحوم الضأن فإن سعر الكيلو منها يبلغ 90 جنيهًا".

وتابع، أن اللحوم المطروحة من الوزارة في عيد الأضحى آمنة، ومدعمة من الدولة المصرية "لأن شعارنا الجودة أولاً"، مشيرًا إلى أن رقابة الوزارة على السوق مستمرة طوال الفترة الماضية.

وذكر أن السلع الغذائية متوفرة أيضًا بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشددًا على أنه تم طرح كميات كبيرة تكفي استهلاك المواطنين لفترة طويلة.