قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إنه تم وقف الإجازة لقطاع التفتيش بالوزارة طوال أيام العيد، من أجل تكثيف الأعمال الرقابية بالأسواق، وسنفتح مجازر الوزارة بالمجان للمواطنين، لفحص الحيوانات والتأكد من سلامتها قبل ذبحها.

وفي سياق آخر، أضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن الاستيراد من الخارج يخضع للمواصفات الصحية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشارت إلى ن اللحوم الحية أو المجمدة المستوردة من الخارج يجري الكشف عليها في معامل وزارة الزراعة، للتأكد من صحتها، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه كافة قطاعات التفتيش في الدولة.

وتابعت: "ضبطنا أكبر كمية من اللحوم الفاسدة خلال هذا العام، وهذا يؤكد على الدور القوي الذي تلعبه الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية".