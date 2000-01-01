مشهد غير معتاد داخل الطائرتين المتجهتين من القاهرة إلى جدة غرب السعودية، حيث كانت تقريباً أعمار كل الركاب تتراوح بين العشرين والثلاثين عاماً. معظمهم التقوا قبل ذلك بالدراسة أو العمل أو بمناسبات مرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات. الكل ذاهب ويملؤه الكثير من البهجة والأمل والتفكير بالفوز بـ«هاكاثون الحج»، وكلمة هاكاثون Hackathon هى اختصار لكلمتين باللغة الإنجليزية وهما: Hack البرمجة الاستكشافية وMarathon السباق، والهاكاثون هو حدث يجتمع فيه مُبرمجو الكمبيوتر والمطورون ومصممو الجرافيك والواجهات والمرشدون Mentors، ومديرو المشروعات وغيرهم، فيتشاركون بشكل مكثّف فى تطوير مشاريع برمجية Software فى موضوع ما. ولأنهم أتوا من مناطق مختلفة من العالم، سيخلق ذلك فرص تعاون ستستمر وتُثمر بالمستقبل.

نحو ثلاثة آلاف مشارك من أكثر من خمسين دولة تم اختيارهم من أكثر من عشرين ألف طلب مشاركة من شتى أرجاء العالم فى هاكاثون اختارته موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر هاكاثون من حيث عدد المشاركين فى هاكاثون بالعالم، ليحطم هذا الهاكاثون رقماً قياسياً سابقاً كان مسجلاً باسم الهند، التى كانت استقبلت 2577 مشاركاً خلال إحدى المسابقات التقنية عام 2012. أربعمائة وأربعون شاباً مصرياً حملتهم طائرتان لينضموا لآخرين مقيمين بالسعودية ليكون الوجود المصرى هو الثانى بعد شباب السعودية. تشمل المنافسة فى هاكاثون الحج المجالات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما فيها الأغذية والمشروبات، الصحة العامة، الحلول المالية، المواصلات، إدارة الحشود، التحكم فى حركة المرور، ترتيبات السفر والإقامة، إدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل بين الحجيج والمسئولين.

فاز بالمركز الأول فريق «ترجمان»، وهو فريق مكون من أربع شابات سعوديات، طورن تطبيقاً متخصصاً للحجاج والمعتمرين يترجم اللوحات الإرشادية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى اللغات المختلفة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وحصل على جائزة قدرها مليون ريال سعودى. حصد فريق مصرى المركز الثانى بجائزة قدرها نصف مليون ريال سعودى، لتطبيق «محفظة الحاج» التى تقوم على إنشاء محفظة إلكترونية للحجاج، حيث لا يضطرون إلى حمل أموال فى جيوبهم ويخشون ضياعها أو سرقتها، فيلجأ الحاج إلى أقرب مركز تحويلات ويحول مبلغاً مالياً معيناً إلى محفظته، وحينها سيصبح قادراً على التعامل مالياً مع عدة متاجر ومطاعم وإدارات بشكل إلكترونى. وفى حال تعرض الهاتف للسرقة مثلاً، لن يتمكن السارق من دخول حساب المحفظة الإلكترونية، وسيكون بإمكان صاحبها الأصلى التأكد من سلامة أمواله من أى هاتف آخر. كان المركز الثالث من نصيب تطبيق «رؤى» لفريق من الجزائر بجائزة قدرها 350 ألف ريال، ويساعد التطبيق عائلات الحجاج على معرفة مكان الحاج دون الاتصال به، كما ينقل ويوثق مشاعر الحجاج فى أيام الحج للعالم أجمع. نال جائزة التميز تطبيق فى إدارة وتفويج مخيمات الحجاج إلكترونياً، وقدرها 150 ألف ريال سعودى.