أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تدمير منظومة دفاع جوي من نوع "سام 6" تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية، في العاصمة صنعاء.

وأوضح التحالف أن الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل الانقلابيين يهدد خطوط الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة في اليمن.

وشدد على العمل لمنع الميليشيات الإيرانية من الحصول على قدرات تهدد الملاحة الجوية.

وقال الدكتور محمد جازم، المحلل السياسي اليمني، إن الفترات السابقة كانت تصل للحوثيين أسلحة ومنظومات متطورة، إضافة إلى الخبراء الإيرانيين الذين يساعدوهم في الملفات التقنية والتكنولوجية ومنظومات الدفاع الجوي، والتحالف العربي وضع خططًا لإحباط استخدام المنظومات وتعد خطوة مهمة للغاية.

وأضاف جازم لـ"الوطن": "حزب الله يساعد الحوثيين منذ الحروب الستة، كما رفع الحوثيين علم الحزب في صعدة منذ سنوات، أما بعد الانقلاب الحوثي وتحديدا منذ عام 2014 قام حسن نصرالله بمخاطبة الجماهير بدلًا من عبدالملك الحوثي".

ويأتي إعلان التحالف في وقت تشهد فيه الميليشيات الحوثية تراجعًا أمام تقدم المقاومة اليمنية المشتركة على مختلف الجبهات في اليمن، وسيطرت المقاومة اليمنية المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة، اليوم، على مبنى المجلس المحلي ومقر الشرطة العسكرية ومبان مجاورة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأشار جازم إلى أن الحوثيين كانت تصلهم المنظومات المتطورة عبر مطار صنعاء الدولي، وتحديدًا في المساعدات الإنسانية، والآن أصبح عندهم عدة موانئ مثل ميناء ميدي الذي أصلحوه وأصبح مهما بالنسبة إليهم.

وتدفقت التعزيزات العسكرية لقوات المقاومة التي تشن منذ فجر اليوم، هجومًا واسعًا على ميليشيات الحوثي بمركز الدريهمي، ويسعى الانقلابيون لتعطيل تقدم المقاومة، من خلال التحصن في المناطق الآهلة بالسكان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية.

وشنت قوات المقاومة المشتركة، وبإسناد جوي من التحالف العربي، هجومًا واسعًا عبر 3 اتجاهات بصورة متوازية، لاقتحام مركز مديرية الدريهمي.