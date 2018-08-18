أعلن نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفاً، من دون أن يوضح متى ستدخل حيز التنفيذ، وقال إن الراتب سيكون مجدولاً بحسب قيمة «البترو»، وهو العملة الفنزويلية الافتراضية التى تعادل 60 دولاراً، استناداً لسعر برميل النفط الفنزويلى، وتعوّل عليها الحكومة للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات الأمريكية.

وأضاف فى خطاب تليفزيونى، أمس: «لقد حدّدت الحدّ الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وقاعدة الرواتب على أساس البترو المتوسط، أى 1800 بوليفار»، ويبدأ التداول بالعملة الجديدة «البوليفار السيادى» غداً، وهى «بوليفار قديم» محذوفة منه 5 أصفار.

وتعهد «مادورو» بأن حكومته ستطبق برنامجاً صارماً للانضباط المالى، وأن الدولة ستتحمّل لمدة 90 يوماً الفارق الناجم عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فيما ذكرت «فرانس برس»، أنه وفقاً لسعر البوليفار الحالى فإن الحدّ الأدنى للأجور سيرتفع من 5٫2 مليون «أقل من دولار واحد وفقاً لسعر العملة الخضراء فى السوق السوداء» إلى 180 مليوناً «نحو 28 دولاراً»، موضحة: بهذه الزيادة البالغة نسبتها 3464% يكون الحد الأدنى للأجور خضع لخامس زيادة فى 2018.

وكان الحدّ الأدنى للأجور انهار ولم يعد يكفى لشراء كيلو لحم واحد، بسبب التضخّم الذى بلغ مليوناً فى المائة.

وكان أستاذ جامعى، يدعى خوسيه إيبارا، قال إنه يحتاج إلى أجر 4 أشهر ليتمكن من إصلاح حذائه، مضيفاً: «أجرى لا يكفى لتغيير النعل». ويتقاضى «إيبارا» 5٫9 ملايين بوليفار فى الشهر «1٫7 دولار فى السوق السوداء» بالكاد تمكّنه من شراء كيلو لحم، وطلب منه الإسكافى لإصلاح حذائه 20 مليون بوليفار، وهو مبلغ يعكس التفاوت الكبير فى اقتصاد البلاد.