قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقدم كل الدعم والحماية للمواطن، ونظمنا مبادرة "أسبوع في حب الوطن" لحل شكاوى المواطنين المتراكمة خلال الفترة الماضية، وحل 9900 شكوى من إجمالي 13 ألف شكوى خلال أسبوع بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية سواء الطب البيطري أو الإدارة العامة لمباحث التموين أو الرقابة التموينية بوزارة التموين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" على شاشة "الحياة" أن رجال الضبطية القضائية منتشرين في الأسواق لمتابعة الإجراءات التي تسهم في ضبط السوق لمتابعة الأوكازيون والتزام القائمين على الأوكازيونات بالقواعد.