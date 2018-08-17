قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يمتلك مركزًا يسمى بـ"المرصد الإعلامي"، لمراقبة الإعلانات التليفزيونية والإلكترونية واتخاذ إجراءات قانونية حيال الوهمي منها، مشيرًا إلى أن المركز سيشهد طفرة أكبر في الفترات المقبلة.

وروى "عبدالمعطي"، خلال حواره في برنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "الحياة"، تفاصيل واقعة تعامل معها الجهاز، قائلًا: "كان في إعلان بيروج لعلاج بأنه أقوى علاج لآلام العظام، رجعنا لإدارة الصيدليات وفوجئنا بإنه مجرد كريم مرطب"، مؤكدًا أنه أوقف بث الإعلان والقناة التي ببثه.

وأضاف "عبدالمعطي"، أن القوانين تنص على أن تكون الإعلانات متوافقة تمامًا مع قيم وتقاليد المجتمع، مشيرًا إلى أنه يستهدف بالتنسيق مع المركز الأعلى للإعلام بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي إعلان أو منتج مخالف للقانون.