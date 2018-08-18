تقدم النائب طلعت خليل، عضو تكتل «25-30»، اليوم، باستقالته من مجلس النواب، عبر جروب «واتس آب» الخاص بالبرلمان، احتجاجاً على غرق طفلين فى بالوعة صرف بمنطقة «24 أكتوبر» فى السويس، قائلاً إنه سيتقدم بها لمكتب المجلس خلال أيام.

وقال النائب: «أتقدم باستقالتى من عضوية مجلس النواب لشعورى بالمسئولية عن غرق طفلين فى بالوعة أمام منزلهما بالسويس». وأوضح لـ«الوطن»، أنه «اتخذ القرار بعد فشل طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية كافة للتعامل مع الكوارث فى السويس، وتجاهلها البرلمان ولم يناقشها بجدية»، حسب تعبيره.

واختتم «خليل»: «أنا مش قادر أقابل الناس، والأهالى فى حالة احتقان، ومش عارف أعمل حاجة، علشان كده هستقيل، وسأتقدم للدكتور على عبدالعال بالاستقالة خلال ساعات». وقال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن استقالة «خليل» عبر «واتس آب» لا يُعتد بها، لأنها لم تقدم رسمياً إلى مكتب المجلس.

كان «متولى»، قد تقدم بطلب إحاطة بعد غرق الطفلين، شاكياً مما سمّاه إهمالاً وفساداً فى مرافق وخدمات المحافظة، يتسبب فى تكرار مثل هذه الحوادث.

ريعية بالبرلمان، إن استقالة «خليل» عبر «واتس آب» لا يُعتد بها، لأنها لم تقدم رسمياً إلى مكتب المجلس.

كان «متولى»، قد تقدم بطلب إحاطة بعد غرق الطفلين، شاكياً مما سمّاه إهمالاً وفساداً فى مرافق وخدمات المحافظة، يتسبب فى تكرار مثل هذه الحوادث.