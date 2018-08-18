توفي الفنان ناجي شاكر، رائد فن العرائس ومصمم عرائس الليلة الكبيرة، منذ قليل، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

كان الراحل يتلقى العلاج في مستشفى القصر العيني الفرنساوي منذ عدة أشهر.