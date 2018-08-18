أعلن الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم، عن فتح باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر 2018، والحضور مُتاح للشخصيات القيادية الشابة حول العالم، وكذلك النماذج الشبابية المؤثرة من مُختلَف المجالات، إضافة إلى الشخصيات العالمية البارزة والخبراء والمفكّرين.

وتقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، للعام الثاني، وحثت إدارة المنتدى، الشباب على التسجيل والمشاركة بأفكارهم وأرائهم، مؤكدين أن الأفكار مسموعة، ويتم التسجيل في المنتدي عبر الموقع التالي https://wyfegypt.com.

عقب دخول الموقع الإلكتروني تظهر نافذه التسجيل، ويظهر اختبارين، الأول التسجيل لأعضاء الجدد، والثاني التسجيل للأعضاء، كما يظهر نافذة محادثة إلكترونية في حالة الاحتياج إلى مساعدة ويأتي الرد بعد بضع ثواني.

في حالة اختيار التسجيل للأعضاء الجدد، تظهر صفحة جديدة تطلب من المستخدم بعض البيانات الخاصة به، مثل الاسم، النوع، البريد الإلكتروني، الدولة، الرقم القومي أو رقم جواز السفر، ورقم الهاتف وإدخال كلمة مرور ورقم سري.

عقب التسجيل، تبعث رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص الذي قام بالتسجيل، ويتطلب ملء بعض البيانات الخاصة مثل الرقم القومي، المستوى التعليمي، الوظيفة.

كما يتضمن الموقع نافذة خاصة بالمساعدة، تتضمن اجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا عن شروط التقديم في المنتدى وكيفية التسجيل ومعاير الاختيار كمتحدث أو مشترك.