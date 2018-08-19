نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان الراحل ناجي شاكر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبد الدايم، إن مصر فقدت أحد أهم مبديعها في فنون الديكور، ورائد فن تصميم العرائس، حيث رسم بخطوطه الإبداعية العديد من المسارات الفنية المختلفة في السينما والمسرح، ووصفت رحليه بـ"الخسارة الكبير للفن المصري والعربي.

يذكر أن ناجي شاكر، ولد بالقاهرة فى 16 فبراير 1932، وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1957 قسم الديكور، بمشروع دبلوم عن العرائس.

واختير للاشتراك في إنشاء مشرح العرائس، فصمم عرائس وديكور مسرحية الشاطر حسن، التى افتتح بها أول عرض لمسرح العرائس بمصر.

عُيِّن معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور عام 1959.

صمم الراحل، ديكور وعرائس العرض الثاني لمسرح العرائس بنت السلطان، وكذلك عرائس أوبريت الليلة الكبيرة التي اشترك بها المسرح في مهرجان بوخارست الدولي للعرائس وفازت بالجائزة الثانية عن تصميم العرائس والديكور.

كذلك صمم عرائس وأخرج أوبريت حمار شهاب الدين، كلمات صلاح جاهين، وغناء سيد مكاوي، بالإضافة إلى ديكور وملابس مسرحيات المسرح البشري، مثل "سهرة مع الجريمة" لتوفيق الحكيم، وإخراج حسن عبد السلام، للمسرح الحديث، و"الزير سالم" لألفريد فرج، وإخراج حمدى غيث، للمسرح القومى.

حصل على جائزة المهرجان القومي للسينما عن الإشراف الفني وتصميم الديكور والملابس لفيلم شفيقة ومتولى، بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر وأحمد زكى وإخراج على بدرخان.

وفى عام 1993 صمم ديكور وملابس وعرائس مسرحية "شغل أراجوزات" من إخراج أحمد إسماعيل في وكالة الغوري، وعمل حتى رحيله أستاذا غير متفرغ بكلية الفنون الجميلة بالزمالك شعبة الفنون التعبيرية.