قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وعد بإنجاز استاد الأهلي الجديد، مؤكدًا أن النادي تلقى عروضا من شركات عربية وأجنبية، للدخول في شراكة مع الدولة والنادي لهذا الغرض.

وأضاف فؤاد، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أنه في حالة عدم إتمام التعاقد مع المستثمرين من جانب الدولة وتوفير قطعة أرض، فسيكون للنادي خطة بديلة لإنشاء الاستاد وتمويله، مشيرًا أن للإدارة لدينا رؤية لتحقيق حلم جماهير النادي الأهلي بإنشاء استاد خاص بالنادي.

وأوضح: "اللائحة الجديدة للنادي جاءت بسبب قانون الرياضة الذي أعطى الحق لكل نادي صياغة لائحة خاصة به لتمثل دستور له، ويجب إخضاع اللائحة لتصويت أعضاء الجمعية العمومية".