أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، منذ قليل، إجراء حركة تغييرات محدودة في المحليات.

وقرر المحافظ ندب أحمد عبد الوهاب من نائب رئيس مركز ومدينة إدفو إلى القيام بتيسير أعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، مع إلغاء ندب عادل طلحة من القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

وأكد حجازى أن التغييرات جاءت لتجديد الدماء وتكليف قيادات محلية جديدة قادرة على العطاء والعمل الميدانى المتواصل والتفاعل السريع مع مشاكل المواطنين ومطالبهم أولاً بأول خاصة فى قطاعات النظافة والتجميل والتشجير والإنارة وسرعة التدخل لإزالة الإشغالات والتعديات، علاوة على ضبط الأسواق، فضلا عن التعامل الفورى لاحتواء أي أعطال أو كسورات أوطفح من مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تحتاج من الجميع العمل الجاد وإنكار الذات والبعد عن الروتين والمصالح والعلاقات الضيقة والسعي فقط لما هو في الصالح العام للمواطنين والسيطرة الحازمة على المرؤوسين.