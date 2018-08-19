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بالفيديو| إحراق كلاب حية في المعادي.. و"الرفق بالحيوان" تتهم الحي

بالفيديو| إحراق كلاب حية في المعادي.. و"الرفق بالحيوان" تتهم الحي

"الإسكان": سعر المتر بالعاصمة الجديدة 11250 جنيها.. وبعنا 2400 وحدة

"الإسكان": سعر المتر بالعاصمة الجديدة 11250 جنيها.. وبعنا 2400 وحدة

ضبط قطع يشتبه في أثريتها بحوزة فلاح في المنيا

ضبط قطع يشتبه في أثريتها بحوزة فلاح في المنيا

بالصور| بطريقة مرعبة.. أمريكيون يوثقون زفافهم على حواف الجبال الشاهقة

بالصور| بطريقة مرعبة.. أمريكيون يوثقون زفافهم على حواف الجبال الشاهقة

عرض مقتنيات مارلين مونرو قبل بيعها في مزاد علني أكتوبر المقبل

عرض مقتنيات مارلين مونرو قبل بيعها في مزاد علني أكتوبر المقبل

"صحة الشرقية" تحرر 10 محاضر لمحلات جزارة في الصالحية

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بروفايل| «عنان».. رحيل الدبلوماسى

بروفايل| «عنان».. رحيل الدبلوماسى

بعد 5 سنوات من تقديمها: الكنيسة تطبّق رؤية رهبان دير «أبومقار» لتصحيح «الرهبنة»

بعد 5 سنوات من تقديمها: الكنيسة تطبّق رؤية رهبان دير «أبومقار» لتصحيح «الرهبنة»

«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى فى أقسام الطوارئ والعمليات خلال أيام العيد

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السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لـ«الرقة».. وأمريكا: السلام قبل الإعمار

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