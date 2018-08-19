"صحة الشرقية" تحرر 10 محاضر لمحلات جزارة في الصالحية

كلف الدكتور أحمد خطاب، مدير عام الطب الوقائي بالشرقية، الدكتور أيمن نبيل مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع الدكتور عادل مصطفي مدير الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، بشن حملة لمراقبة الأغذية على محلات الجزارة بمركز ومدينة الصالحية الجديدة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لمحلات الجزارة بمدينة الصالحية، وقرى سوادة والروضة والخطارة، وأعدم 20 كيلوجراما من اللحوم.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية وخاصة المجازر ومحلات اللحوم والجزارة، نظرا لإقبال المواطنين عليها أيام عيد الأضحي المبارك.