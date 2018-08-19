الكردوسي في ذكرى صالح مرسي: أدب الجاسوسية يحتاج إلى أديب حقيقي

قال الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الوطن"، إن أدب الجاسوسية يحتاج إلى أديب حقيقي يعرف المعنى الحقيقي لأدب الرواية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" بمناسبة ذكرى إحياء رائد أدب الجاسوسية الكاتب الراحل صالح مرسي، إن تحويل النص الوارد في سجلات المخابرات إلى عمل درامي يعتبر حرفة صعبة وعمل درامي متكامل.

وأوضح الكردوسي أن الأديب الراحل صالح مرسي كان يصنع أشخاص لهذه الروايات وكان يعاني من التوتر والتعب نتيجة لحالة الإبداع التي يعيشها لصناعة أشخاص هذه الأعمال الأدبية المشتقة من سجلات المخابرات العامة وتم تحويلها لأعمال درامية.