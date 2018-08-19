بوتين يوجه دعوة للدول الأوروبية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مباحثات مع المستشارة أنجيلا ميركل في برلين، الأوروبيين للمشاركة ماليًا في إعادة إعمار سوريا ليتثنى لملايين اللاجئين العودة إلى منازلهم.

وبحسب "سكاي نيوز" أضاف بوتين، أنه يجب الاهتمام بالبعد الإنساني في النزاع السوري، ويقصد بذلك الإهتمام بشكل أكبر بالمساعدة الإنسانية للشعب السوري، ومساعدة المناطق التي سيعود اليها اللاجئون الموجودون بالخارج.

وقال بوتين، إن أزمة اللاجئين من الممكن أن تشكل عبئا هائلا علي أوروبا، لهذا السبب ينبغي القيام بكل شيء ليعود هؤلاء اللاجئون إلى منازلهم، ما يعني تأمين الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والخدمات الطبية.

وأجرى بوتين وميركل مشاوراتهما في قصر ميسيبرغ، مقر الحكومة، ولن يصدر أي بيان بعد اجتماعهم سويا.

ودعت موسكو الدول العظمي أمام مجلس الأمن للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إلى منازلهم، وردت فرنسا بوضوح أنه "لن يتم تخصيص أي مساعدات لإعادة إعمار سوريا، إن لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات".