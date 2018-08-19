قال الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الوطن"، إن مسلسل "رأفت الهجان" خرج في فترة كثر الحديث فيها عن التطبيع.

وأضاف الكردوسي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، بمناسبة ذكرى إحياء رائد أدب الجاسوسية، الكاتب الراحل صالح مرسي، إن مسلسل "رأفت الهجان" زاد من فخر المواطنين ببلدهم، عندما عرفوا أن مصر استطاعت زرع جاسوس مثل رأفت الهجان في الأراضي المحتلة بكفاءة نادرة.

وأوضح الكردوسي أن الأديب الراحل صالح مرسي لعب دورا شديد الأهمية في تحويل ملحمة رفعت الجمال إلى مسلسل رائع مثل رأفت الهجان.