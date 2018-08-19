قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم حصر 1000 قرية على مستوى الجمهورية من أجل توصيل المياه والصرف الصحي لها.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أنه سيتم تقسيط سعر وصلات الصرف الصحي للمواطنين، والتي تصل تكلفتها في بعض الأحيان لـ4000 جنيه.

وأوضح أن المواطن سيدفع 40 جنيها شهريًا لمدة 8 سنوات، كقسط لتوصيل الصرف الصحي للمنازل.

ولفت قاسم إلى أنه سيتم توفير الخدمات المتكاملة من صرف صحي، ومياه شرب في 580 قرية، خلال الفترة المقبلة.