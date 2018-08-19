أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة طور سيناء عن تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لموزع كهرباء منطقة "ابنى بيتك"، التابع للمدينة، اليوم، بداية من الثامنة صباح اليوم حتى الـ12 ظهرا، ما سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن الأحياء التي تغذى عن طريق موزع كهرباء "ابني بيتك"، ويصل عدد هذه الأحياء إلى خمس، هي "النصر، الشروق، إسكان البنوك، الـ720 وحدة، والـ840 وحدة".

وقال المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة الطور، إنه سيتم أيضا قطع التيار الكهربائي عن منطقة قرية الوادي وآبار الوادي أيضا، ما سيترتب عليه عدم ضخ مياه الشرب للأحياء المذكورة، خلال فترة فصل التيار الكهربائي.