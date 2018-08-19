نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة مساء أمس حيث أقام فرع قصر ثقافة الجيزة يوم ثقافي ترفيهي للرواد تضمن ورشة للفنون التشكيلية للفنانة سهام علي عن خروف العيد، بجانب مسابقة في المعلومات العامة وورشة مسكات بمكتبه الطفل، تلاه فقرة باليه بقاعة المرايات للفنان محمد فضلون بالإضافة لتدريبات الباليه اليومية للفنان إسلام محمد.

كما عقدت مكتبة أم أخنان جلسة نقاشة في إطار برنامجها حوار مع مسؤول بحوار مع مسؤول مكتب التموين بالوحدة وفي بيت ثقافه طموه نظم الفرع محاضرة بعنوان الحج ألقاها عبدالله أشرف ومحمود رمضان تناولوا خلالها أركان ومناسك الحج والواجبات والسنن والفرائض في مناسك الحج.

في الوقت نفسه نظم بيت ثقافة 6 أكتوبر مسابقة للمواهب التمثيلية بقيادة المخرج وليد سلام لتكوين فريق تمثيل للقصر ودعم موهبة الشباب.