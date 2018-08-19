اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 48 فداناً بالحي الثاني بمدينة أسوان الجديدة والمخصصة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لإقامة مشروع إسكان تعاوني عبارة عن عمارات، يتضمن ألفين و304 وحدة سكنية.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم قرار "مدبولي"، والذي تكون فيه مساحة الاستعمال السكني 23.83% من مساحة المشروع، و3.61% من الأراضي مخصصة للخدمات، و38.34% من الأراضي للمناطق الخضراء وممرات المشاه، و25.8% من الأراضي مخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات، و8.41% من الأراضي مخصصة للطرق الخارجية.

وتضمن القرار أن يكون ارتفاع العمارات في هذا المشروع مكونة من بدروم، ودور أرضي، و5 أدوار متكررة، على أن تكون الكثافة السكانية المسموح بها كحد أقصى 240 شخصاً لكل فدان، فيما أن الكثافة المحققة بالمشروع 206 شخصاً لكل فدان ويشتمل المشروع على توفير أماكن انتظار للسيارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية بعدد ألفين و304 أماكن انتظار.

أما خدمات المشروع؛ فتتضمن مركز طبي، ومدرسة، ونشاط تجاري إداري، وإداري، وتجاري، ومسجد.