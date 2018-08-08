أعلن محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إقامة منطقة حرة جديدة بمدينة أسوان الجديدة، وفتح باب تلقي طلبات المستثمرين ورجال الأعمال، لتمكينهم من إطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية وفقا لنظام المناطق الحرة.

وأوضح رئيس الغرفة، في بيان صحفي، أنه سيتم تنفيذ منطقة حرة غرب النيل بمدينة أسوان الجديدة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار.

قال الدكتور عبدالرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن الاستفادة كبير من فتح منطقة حرة، موضحا أن لكل منطقة حرة اتجاه محدد لخدمة المنطقة المتواجد بها، وأن طبيعة المكان في أسوان تسمح بالاستثمار في مجالات كثيرة، مثل المنتجات الغذائية وصناعة الجلود والصناعات التى تعتمد على الكهرباء بشكل أساسا، نظرا لقرب السد العالي المولد للكهرباء، ما يزيد أرباح المستثمر ويساعد علي زيادة الاستثمار.

وأضاف عليان لـ"الوطن"، أن المنطقة الحرة تفتح المجال لتصدير إلى الخارج باسم مصر وعند دخول المنتجات لمصر بتوفر السلع بأسعار أرخص، وأيضا الارتقاء داخل المجتمع في أسوان وخصوصا أنه مجتمع نشيط وهذه فرصة كبيرة لا تعوض.

قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الحرة لها فوائد واستفادة كبيرة على مصر تتمثل في زيادة الاستثمار الأجنبي والداخلي، وأيضا زيادة الإنتاج المحلي، وأيضا تشغيل الأيدي العاملة، مضيفا أن لها فائدة كبيرة على المستثمر في توفير الضريبة المضافة والجمارك سواء على المواد الخام أو على الشركة نفسها، وهذا يفتح الباب لزيادة الاستثمار وتشجيع الشركات الصغيرة وتوفير فرص عمل.

وأوضح النحاس لـ"الوطن"، أن الاستفادة المصرية تتمثل في التصدير وتوفير العملة الصعبة، وأيضا هي مفيدة جدا لانتشار البيئة الإنتاجية، وتوفير المنتجات التي تحتاجها مصر، وأيضا استغلال المساحات الكبيرة الموجودة في أسوان في الاستثمار.