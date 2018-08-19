قال النائب صبحي الدالي نائب البرلمان عن دائرة البدرشين، إن النواب يتحركون من أجل حل أزمة انقطاع مياه الشرب بالبدرشين منذ فترة طويلة ومنذ بدء عملهم في البرلمان.

وأضاف الدالي، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن طاقة البدرشين 70 ألف متر والمحطة تغذي 20 قرية في المركز بالإضافة للمدينة ولا تفي باحتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أن مدينة الحوامدية تأخذ حوالي 35 أو 40% من محطة مياه البدرشين.

وتابع الدالي، أن النواب طالبوا بإنشاء محطة أخرى، فقالوا إن محطة الحوامدية سوف تعمل مرة أخرى، و أنهم يطابلون بشكل دائم في مجلس النواب ومع المحافظ من أجل حل الأزمة، مشيرا إلى أنهم وعدوا بحل هذه المشكلة بعد العيد، مؤكدا على أنه سيتم متابعة الأهالي ومن يحتاج للمياه سنمده بها على الفور.