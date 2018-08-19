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وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بعيد الأضحى المبارك

تفعيل غرفة "معلومات الوزراء" للتعامل مع أي طوارئ خلال عيد الأضحى

تفعيل غرفة "معلومات الوزراء" للتعامل مع أي طوارئ خلال عيد الأضحى

عقد 10 دورات تدريبية لتأهيل القيادات العمالية بمختلف المحافظات

عقد 10 دورات تدريبية لتأهيل القيادات العمالية بمختلف المحافظات

مصرع شخص وإصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بمحور "الضبعة-القاهرة"

مصرع شخص وإصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بمحور "الضبعة-القاهرة"

مفتي الجمهورية: يجوز ترك المبيت بـ"منى" والتوجه إلى عرفات مباشرة

مفتي الجمهورية: يجوز ترك المبيت بـ"منى" والتوجه إلى عرفات مباشرة

وزير التعليم يتفقد تدريب المدربين الأوائل بأكاديمية المعلمين

وزير التعليم يتفقد تدريب المدربين الأوائل بأكاديمية المعلمين

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