بدأت مناسك الحج في المشاعر المقدسة، اليوم الأحد الثامن من ذي الحجة، بعد تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات يوم غد الاثنين في مناسك يشارك فيها نحو مليوني حاج.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن طقس اليوم، متوقعة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان وكذلك على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، في حين يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.