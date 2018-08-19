استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سونج آيقوه، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

تناول اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في القرية الذكية، دعم التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية، ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك داعم للاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء، أشاد سونج آيقوه، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدا أن الإجراءات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح.

وأشار السفير الصيني بالقاهرة، إلى التعاون مع مصر في مجالات "التصنيع الإلكتروني، والأمن السيبراني، حيث من المقرر تنظيم زيارة لوفد رفيع المستوى من الهيئة الصينية للأمن السيبراني إلى مصر، الشهر المقبل، للتباحث حول التعاون في هذا المجال.

فيما أكد وزير الاتصالات، الدور الفاعل للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية بمجال "الاتصالات، وتصنيع الألياف الضوئية، والعدادات الذكية وغيرها من الصناعات ذات الصلة"، مستعرضا أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح الوزير، الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجي.