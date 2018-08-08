قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، اليوم، إن قانون حماية البيانات الشخصية جاء لوقف الانتهاكات الخاص لحقوق المواطن، مشيرًا إلى أن القانون يضع التزامات خاصة على الشركات، ويلزمها بتوفيق أوضاعها عليه.

وأضاف"حجازي"، في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، اليوم، أن القانون الجديد سيقضي على تسريب معلومات المواطن في الشركات، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق القانون لن تجرؤ شركة على القيام بهذا التصرف إلا بعد استأذان العملاء أولًا.

وأكد حجازي، أن القانون يسهم فى جذب الاستثمارات الخارجية؛ لأن هناك دولا أوروبية تشترط وجود قوانين لحماية البيانات في أي دولة تستثمر فيها، مشيرًا إلى أن "القانون يكفل موافقة المواطن على كل خطوة قبل الحصول على بياناته، ولازم كل برنامج يكون محدد للمواطن هو عايز أية قبل تنزيله حتى لا ينخدع المواطن".