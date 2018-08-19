نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية مساء أمس السبت، بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "ثقافة طفلك وثقافتك عنوان حياتك" ألقتها جيهان شوقي، موضحة، أن اهتمام المرأة بثقافتها وثقافة أبنائها عنوان الحياة الأسرية السليمة.

كما نظم قسم الفنون التشكيلية بالقصر، بقيادة الفنانة إيريني رشدي ورشة لتعليم الأطفال فن الرسم الحر، كما اقيمت دورات تدريبية في برنامج الوورد بنادي تكنولوجيا المعلومات مع المدربة إيمان زين.

وفي إطار نشاط نادي العلوم، ألقى حسن عبدالعزيز، محاضرة عن استخدامات النادي التكنولوجي، بجانب استمرار تدريبات "الباليه" بقيادة الفنانة عبير عبدالمنعم مع فرقتها المتميزة، تضمن التدريب على الحركات الأساسية في فن الباليه.

ونظم القصر محاضرة بعنوان "يعنى أيه كلمة وطن" والتى ألقاها عماد عيد صحفى بوكالة الشرق الأوسط وتناول خلالها تعريف الوطن ووصفه بأنه التاريخ الإنساني وأصالته.

وفي إطار برنامج فعاليات "المبدع الصغير"، أقامت مكتبة الطفل والشباب بـ"القصير" عرض لمواهب الأطفال في مجالات "الغناء الفردي والكورال" لإختيار بعض المواهب الفنية المتميزة للأطفال وتشجيعهم والحث علي تنمية مواهبهم.

كما نظم بيت ثقافة سفاجا، زيارة لجمعية السلام بـ"سفاجا" لاكتشاف مواهب في إلقاء الشعر.