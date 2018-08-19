تقدم المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، بخالص التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن برقية التهنئة تضمنت دعوة المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يحقق ما يصبو إليه من آمال في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.