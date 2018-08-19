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دراسة بريطانية تربط الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بـ"الربو"

دراسة بريطانية تربط الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بـ"الربو"

صبحي: من الضروري أن يصل فكر "شباب تحيا مصر" الجيد للعالم كله

صبحي: من الضروري أن يصل فكر "شباب تحيا مصر" الجيد للعالم كله

نائب الرئيس التركي يزور السودان سبتمبر المقبل

نائب الرئيس التركي يزور السودان سبتمبر المقبل

مزارعو الدقهلية يستغيثون: "المحصول غرق بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف"

مزارعو الدقهلية يستغيثون: "المحصول غرق بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف"

خريطة مكافحة النمل الأبيض بقنا.. و"الزراعة": 2255 منزلا مصابا

خريطة مكافحة النمل الأبيض بقنا.. و"الزراعة": 2255 منزلا مصابا

رئيس "السكة الحديد" يلتقي سائقي القطارات: العنصر البشري ركيزة أساسية

رئيس "السكة الحديد" يلتقي سائقي القطارات: العنصر البشري ركيزة أساسية

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حريق الـ20 ساعة.. "الإجازة" تنقذ عمال مصنع مستحضرات تجميل من الموت

حريق الـ20 ساعة.. "الإجازة" تنقذ عمال مصنع مستحضرات تجميل من الموت

بالصور| شاب قبطي يوزع لحوم الأضاحي على فقراء المسلمين بالإسماعيلية

بالصور| شاب قبطي يوزع لحوم الأضاحي على فقراء المسلمين بالإسماعيلية

معاناة «ليلى» مع سقوط الشعر بفعل الكيماوى: السرطان ده وحش قوى

معاناة «ليلى» مع سقوط الشعر بفعل الكيماوى: السرطان ده وحش قوى

«سعاد» تساعد زوجها المريض من «شغل الحدادة»: الزوجة الجدعة رزق

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بعد شهر.. درجة التظلم تُلحق «يوسف» بقطار أوائل الثانوية العامة

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في وداع "إبيفانيوس".. راهب يكشف الجانب الخفي في حياة رئيس دير أبو مقار

في وداع "إبيفانيوس".. راهب يكشف الجانب الخفي في حياة رئيس دير أبو مقار

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