قال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن البعثة أنهت جميع الاستعدادات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين خلال آداء مشاعر الحج في عرفات ومنى.

وأوضح شوقي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك 33 حالة مرضية من الحجاج سيتم تصعيدهم لآداء المناسك بسيارات الإسعاف؛ فيما لم تتمكن حالتين من الحج هذا العام نظرا لإصابتهما بـ"الغيبوبة"، مشيرا إلى أن كل مريض سيرافقه خلال آداء المناسك طبيب وإداري من أعضاء البعثة.

وشدد على أن المستلزمات الطبية والأدوية كافة متوفرة لدى البعثة، مؤكدا أنه لا يوجد أي زيادة في حالات الوفاة بين الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن العدد حتى الآن هو 18 حالة وفاة.

وكشف أنه عقد اجتماع مع أعضاء البعثة للتوزيع على المستفيات ومتابعة حالة وبيانات الحجاج المصريين، مشيدا بالتعاون الكامل مع الجانب السعودي في توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية لحجاج "بيت الله الحرام".

وأشار رئيس بعثة الحج الطبية إلى أن جميع أعضاء البعثة يبذلون كل ما بوسعهم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن بعد آداء مناسك الحج.