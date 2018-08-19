قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه طرح 182 ألف مقعد إضافي بالقاطارات استعداد لعيد الأضحى المبارك منذ 15 أغسطس الجاري، بالإضافة للقطارات التي تعمل يوميا.

وأضاف رسلان، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز" اليوم، أن الزحام في المحطات يواجه بتشغيل القطارات الإضافية، مؤكدا تخصيص 4 تذاكر فقطة لكل بطاقة رقم قومي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراحل تجريبية لـ"أبليكشن" حجز التذاكر على خط الوجه البحري خلال العيد، متابعا أن التذاكر متاحة لجميع الركاب، لكن هناك زحام على شبابيك الحجز.

ولفت رسلان إلى أن تطوير السكة الحديدية لخط الصعيد يشمل البنية الأساسية ونظم الإشارات، وخلال عامين سيعمل خط الوجه القبلي بنظام إلكتروني مع تقليل تدخل العامل البشري.