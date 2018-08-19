بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية في إصلاح كسر خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي في شارع عبد السلام عارف.

وأمر المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بسرعة التعامل مع أي مشكلات تطرأ على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وانتقل فريق من الشركة بالاستعانة بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر بخط طرد الصرف الصحي قطر 500 مم زهر بشارع عبد السلام عارف والتابع لمحطة صرف صحي عزبة عقل.

وأكدت شركة المياه، في بيان لها، أنه تجري الآن أعمال الإصلاح على قدم وساق حتى يتم إصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصًا على عدم تأثر المواطنين أو تعطيل حركة المرور بالمنطقة.