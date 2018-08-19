يشارك الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في المؤتمر العالمي الرابع والثمانين للمكتبات والمعلومات، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، المقرر انعقاده في الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري في مدينة كوالالمبور بماليزيا.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من رؤساء المكتبات الوطنية على مستوى العالم، ومن المقرر أن يمثل عزمي دار الكتب المصرية في اجتماع رؤساء المكتبات الوطنية والذي سيعقد على هامش مؤتمر "الإفلا" في 26 أغسطس الجاري.

ويحمل المؤتمر، هذا العام، شعار "تحويل مسار المكتبات الطريق إلى تحويل المجتمعات الوصول لما يصعب الوصول إليه"، والذي جرى اختياره لتسليط الضوء على الدور المؤثر الذي تؤديه المكتبات في تغيير المجتمعات والأمم وتنميتها.