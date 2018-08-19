قال مصدر بوزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن في 19 محافظة، عقدت لقاءات مع أصحاب السلاسل التجارية وكبار التجار لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، السويس، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، كفرالشيخ، بني سويف، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، أسوان، أسيوط، الأقصر، الدقهلية، الشرقية"، عقدت عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي السلاسل التجارية الشهيرة وكبار التجار للمشاركة في المبادرة التى أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث لاقت إقبالًا من المواطنين.

وشهدت اللقاءات، الاتفاق مع التجار على إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة بدأت في 16 أغسطس الجاري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ لتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلى اللحوم ومصنعاتها وطرحها بمنافذها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي للوزارة وإضطلاع أجهزتها بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بالسوق المحلي وضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، باعتبار ذلك أحد أولويات سياسة الوزارة الداخلية في مجال الأمن الإقتصادى، لاسيما مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وفي إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري واستغلال السلع، أشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن؛ شنت عدة حملات تموينية لضبط جرائم الاتجار في السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، أسفرت جهودها عن ضبط 22 قضية ضبط خلالها أكثر من 512 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.