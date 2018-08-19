قاد اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، حملة أمنية استهدفت القبض على حائزي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية، والخطرين، والهاربين من أحكام قضائية.

وضبطت القوات تحت قيادة مديري أمن ومباحث الجيزة، تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أشخاص، وبحوزتهم مواد مخدرة، قبل توزيعها على زبائنهم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

تأتي الحملات الأمنية التي شنتها المديرية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشن حملات بصفة مستمرة والحفاظ على سلامة المواطن المصري، وإعادة الانضباط فى الشارع المصري مرة أخرى، ومكافحة الجريمة بشتى طرقها.