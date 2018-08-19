أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، استمرار جهود المحافظة في تحقيق المواجهة الشاملة لظاهرة الإصابة بحشرة النمل الأبيض.

وقال حجازي إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجهنا مسؤولي مديرية الزراعة بالتنسيق مع رؤساء القرى والمدن لإعداد تقرير مفصل وقاعدة بيانات شاملة لعدد القرى والمنازل المصابة بالنمل الأبيض وتحديد المطالب والاحتياجات الوقائية والعلاجية للحد من خطورة النمل الأبيض ومنع انتشاره وخاصة أن المحافظة نجحت خلال الموسم الماضي 2017/2018 في تنفيذ أعمال المجابهة والعلاج بـ 576 وحدة سكنية بإجمالي 4609 لترات من المبيدات الحشرية من خلال إدارة المكافحة التابعة لمديرية الزراعة.

جاء ذلك أثناء اجتماع مناقشة خطة المكافحة وتحديد الأماكن المصابة بحشرة النمل الأبيض برئاسة محافظ أسوان وحضور السكرتير العام المساعد ومديري الزراعة والصحة والشؤون المالية والقانونية والحسابات بالمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن والقرى، فضلا عن معاون المحافظ للقطاع الجنوبي، ومقررة المجلس القومي للمرأة.

وحرص حجازي على الاستماع لشرح تفصيلي عن حشرة النمل الأبيض وأماكن انتشارها حيث تنتشر في القرى المتاخمة للمناطق الجبلية وأيضا طرق مقاومتها والتي ترتكز على محوريين أولها من خلال الاعتماد السنوي المخصص من قبل وزارة الزراعة والذي يقدر بمبلغ 120 ألف جنيه لتوفير ألف لتر مبيدات مقاومة لعلاج الوحدات السكنية المصابة للمواطنين المعدمين بقرى المحافظة مجانا، بينما المحور الثاني يتمثل في مشروع المقاومة العامة للآفات الزراعية والذي يتم فيه تحصين المنشآت الحديثة على نفقة أصحابها، بالإضافة إلى علاج الوحدات المصابة للمقتدرين على نفقتهم الخاصة.

ووجه مسؤولو الزراعة بتدريب العمالة اللازمة للقيام بتنفيذ أعمال الرش والمقاومة بالمنازل المصابة، فضلا عن التنسيق بين الزراعة والتضامن الاجتماعي لإنهاء إجراءات تحديد الأسر من غير القادرين والمعدمين الذين يستحقوا تنفيذ أعمال الرش والمقاومة المجانية.

كما طالب المحافظ الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لزيادة وتكثيف حملات التوعية بالقرى عن ضرورة تنفيذ أعمال المقاومة لحشرة النمل الأبيض بالطرق السليمة، مع تلافي أي مسببات تؤدي إلى زيادة انتشاره.