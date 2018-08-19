أكد المهندس محمد المهدي، مدير عام مديرية الزراعة في أسوان، أن المديرية لديها خطة عمل سنوية تكافح فيها "النمل الأبيض" في مراكز محافظة الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" مشيرا إلى أن وضعه ليس بالخطر في قرى نصر النوبة حيث إننا نكافح النمل الأبيض في جميع الأماكن التي يظهر فيها.

وأضاف المهدي، مديرية الزراعة بأسوان لديها 3 محاور رئيسية لتحصين المنازل في قرى ومراكز المحافظة، المحور الأول عن طريق وزارة الزراعة التي ترسل لنا كمية من اللترات الخاصة بمكافحة النمل الأبيض والمشهور في صعيد مصر باسم "القُرضة" ويتم توزيع اللترات من مواد المكافحة على حسب الاحتياجات والأولويات، والمحور الثاني من خلال موافقة محافظ أسوان بدفع رسومه من خلال صندوق خدمة المجتمع التابع للمحافظة، والمحور الأخير من خلال صندوق مقاومة النمل الأبيض والتوزيع يكون مجاني لأصحاب المنازل الفقيرة والمعدمة، هذا بالإضافة لوجود تعاون مع الشؤون الاجتماعية في أسوان، من خلال دفع مبالغ بالنيابة عن منازل الأسر الفقيرة في حال وجود إصابة بالنمل الأبيض وبالتعاون مع الإدارات الزراعية، لأن اللتر الخاص بمكافحة النمل الأبيض يصل سعره لحوالي 165 جنيها والمنزل يتم رشه بحوالي من 8 إلى 10 لترات بحسب المساحة إضافة لحوالي 100 جنيه للعامل وإيجار ماكينة الرش.